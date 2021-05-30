نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الداخلية”: 28 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع .. والرياض الأعلى تسجيلاً
30/05/2021   10:59 م

“الداخلية”: 28 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع .. والرياض الأعلى تسجيلاً

+ = -
573

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد – 19″، بلغت 28.8 ألف مخالفة، وذلك خلال الفترة من 11 / 10 / 1442هـ حتى 17 / 10 / 1442هـ.

وجاءت الرياض كأعلى منطقة تسجيلا للمخالفات بـ 9.8 ألف، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 5.9 ألف، ثم المنطقة الشرقية بـ 3.3 ألف، ومنطقة القصيم بـ 2.3 ألف، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1.7 ألف.

كما سجلت منطقة الجوف 1.5 ألف، ومنطقة الحدود الشمالية 753، ومنطقة حائل 697، ومنطقة تبوك 689، ومنطقة جازان 659، ومنطقة الباحة 530، ومنطقة عسير 505، ومنطقة نجران 302. وفق “أخبار 24”.

وأكدت على المواطنين والمقيمين ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

“الداخلية”: 28 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع .. والرياض الأعلى تسجيلاً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156149.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.