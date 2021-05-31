اتحاد الكرة يهنئ الهلال بتتويجه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، عظيم الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تحظى به رياضة الوطن وشبابه.
وأوضح اتحاد الكرة في بيانه، أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في اتساع قاعدة التطوير والمنجزات الرياضية والكروية بشكل خاص، مؤكدًا أن قوة الحضور الرياضي السعودي محليًا وخارجيًا بقيادة وزير الرياضة صاحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، جاء انعكاسًا وترجمة لهذا الاهتمام والدعم من قبل القيادة الرشيدة.
وهنأ المسحل نادي الهلال وإدارته ومنسوبيه وجماهيره بعد تتويجه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2020-2021.
جاء ذلك بعد تتويج وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فريق الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عقب مباراته الختامية بالموسم أمام ضيفه الفيصلي والتي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مساء الأحد. وفق “أخبار 24”.
ووجه رئيس الاتحاد السعودي الشكر لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على مساهمتها في إنجاح الموسم الرياضي على الرغم من الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا، موجهًا الشكر كذلك للجماهير التي حضرت في الجولات الأخيرة وقدمت صورة ختامية رائعة للموسم الرياضي، متمنيًا التوفيق للجميع في الموسم المقبل.
وثمن “المسحل” الحضور الإيجابي المثمر لشركاء نجاح الكرة السعودية في رابطة دوري المحترفين السعودي، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة والجماهير الكروية، معتبرًا أن العمل الجماعي والهمة الفاعلة وقود الاستمرارية وثبات مسيرة التطوير الكروي الذي ينشده الجميع.
واختتم المسحل حديثه بتقديم رسالة تقدير للكوادر الصحية الطبية المساندة والتي أسهمت في إنجاح مسيرة المنافسات بشكل آمن وبتطبيق البروتوكولات العالمية سعيًا لأمان صحي لكافة عناصر كرة القدم.