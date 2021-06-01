“الأرصاد” ينبه لرياح نشطة وعوالق ترابية على الرياض والشرقية ونجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تنبيهات باحتمالية نشاط في الرياح السطحية تتسبب في عوالق ترابية وتدني مدى الرؤية الأفقية بعدد من مناطق المملكة
وأوضح المركز أن محافظات ثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة بمنطقة نجران، يُتوقع أن تشهد نشاطاً في الرياح السطحية تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
كما توقع أن يمتد تأثير حالة النشاط في الرياح السطحية والتي تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على محافظتي بيشة وتثليث بمنطقة عسير، وكذلك محافظات الأفلاج والحريق والخرج والدلم ومدينة الرياض وحوطة بني تميم ورماح والسلسل ووادي الدواسر بمنطقة الرياض، حيث يُتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى السادسة من مساء اليوم. وفق “أخبار 24”.
وفي المنطقة الشرقية، أشار المركز إلى نشاط في الرياح السطحية تُصحب بأتربة مثارة تستمر حتى السادسة مساءً على محافظات (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، وحفر الباطن، والنعيرية، وقرية العليا).