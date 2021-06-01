تسريبات تكشف بعض تفاصيل “آيفون 13” .. وهذا موعد إصداره المتوقع

كشفت تسريبات تتعلق بشركة أبل الأمريكية بعض تفاصيل عملية إنتاج أجهزة جوالات أيفون 13 المنتظرة.
وحسب موقع “بي جي آر”، فإن التسريبات أوضحت أن الشركة الأمريكية قد بدأت بشكل فعلي تصنيع قطع من آيفون 13، مشيرة إلى أبل تعتزم إطلاق هذا الإصدار من هواتفها الذكية في شهر سبتمبر القادم.
وأشارت إلى أن هواتف آيفون 13 ستكون شبيهة بالإصدار 12 من حيث الأبعاد، كما أن الكاميرا الخلفية ستشغل مساحة أكبر، بالإضافة إلى احتوائها على مستشعر أكبر حجمًا. وفق “أخبار 24”.
وتوفر الشركة تقنية “برو موشن” في هواتفها القادمة، وهو ما يمنح شاشات العرض معدل تحديث مرتفعاً.