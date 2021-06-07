“صندوق الاستثمارات” يعقد شراكة مع “E1 Series” لتأسيس بطولة العالم الأولى لسباق القوارب الكهربائية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الإثنين) عن توقيع اتفاقية مع شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة “E1 Series” لتأسيس بطولة العالم الأولى من نوعها لسباق القوارب الكهربائية.
وتشكل الشراكة خطوة أساسية في مرحلة تأسيس البطولة، وتسريع وتيرة استعدادات الموسم الافتتاحي، المقرر عقده في بداية 2023، حيث ستكون المملكة أحد المواقع المرشحة لاستضافة السباق في نسخته الأولى.
وقد تم الإعلان عن الشراكة خلال حفل تدشين افتراضي شارك فيه عدد من كبار مسؤولي “E1 Series”، كما شهد الحفل الإعلان عن تدشين تفاصيل التصميم لقوارب السباق الكهربائية الجديد تحت مسمى “ريس بيرد”. وفق “أخبار 24”.