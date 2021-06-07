أقدم شاب على طعن عدد من رجال الحراسات في أحد المجمعات التجارية بمدينة الدمام، ما أدى إلى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
وكشفت مصادر، وفقًا لـ”سبق”، تفاصيل الحادثة، والتي بدأت بطلب أحد رجال الحراسات الأمنية من سيدة وابنتها إبراز تطبيق توكلنا قبل دخولهما للمجمع التجاري، غير أنه اكتشف احتياج التطبيق لتحديث تقني، فطلب منهما الوقوف بجانب البوابة لحين الانتهاء من عملية التحديث.
وأوضحت أنه سُمح للأم وابنتها بالدخول فور انتهاء تحديث التطبيق، إلا أنه بعد يومين من الواقعة، وتحديدًا يوم السبت الماضي، توجه شاب إلى نفس البوابة التي دخلت منها السيدة وابنتها، وقام باستدراج رجل الحراسات الذي أوقفهما وانهال عليه بالضرب، ثم هرب إلى داخل المجمع.
وأشارت المصادر إلى أن رجال الحراسات استطاعوا تحديد موقعه داخل المجمع التجاري من خلال كاميرات المراقبة، ثم حاول عدد منهم إيقافه، إلا أنه اعتدى عليهم بالضرب وطعن 3 منهم بسكين، أحدهم في حالة خطيرة.
وأكدت أنه تم القبض عليه لإكمال الإجراءات اللازمة، كما تم نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم.
وفق “أخبار 24”.