8 شبان كانوا في مواجهات مع الأمن.. و”بناء” ينجح في تأهيلهم وإعادتهم للحياة الطبيعية (فيديو)

نجح برنامج “بناء” الخاص بالمباحث العامة في المنطقة الشرقية، في مناصحة وتأهيل 8 شبان أعمارهم تبدأ من 18 عامًا، ممن سلكوا الطريق الضال، ونجحوا في إعادتهم للحياة الطبيعية.
وكان هؤلاء الشبان يومًا ما في مواجهة مع الأجهزة الأمنية وقبض عليهم وبعد قضاء محكوميتهم والإفراج عنهم، قدمت لهم المباحث العامة الرعاية والاهتمام اللازمين من خلال برنامج بناء.
وقال خالد المريط أحد مديري البرنامج، إن “بناء” يهتم بالنواحي الطبية والاجتماعية والنفسية ويدرس جميع الجوانب للمستفيدين، والدليل أن كثيراً منهم تم حل جميع مشكلاتهم، فالدولة تهتم كثيراً بهذه الفئة.
وأضاف المريط في لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن أحد المستفيدين كان بينه وبين زوجته مشكلات كادت تؤدي للطلاق، لكن تم حل المشكلة، وهناك مستفيدون كانوا بحاجة بعد خروجهم للعودة لأعمالهم السابقة ونجح البرنامج في تحقيق ذلك. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن نسبة الانتكاسة في البرنامج صفر% منذ بدايته عام 1434 هـ، فهناك تواصل من إدارة البرنامج مع المستفيدين لمتابعة المستجد في حالتهم، من أجل تقديم المساعدة لهم في أي وقت.
فيديو | “مناصحة وتأهيل” للعودة إلى الحياة الطبيعية .. #الإخبارية ترافق 8 شبان مفرج عنهم في برنامج “بناء” الخاص بالمباحث العامة في #المنطقة_الشرقية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/6NKvsRDSEJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2021