كشف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للرفق بالحيوان سعيد الجزار، عن أن هناك عددًا من الجهات الحكومية لا تتعاون مع الجمعية بالشكل اللازم، في إطار السعي لحل مشكلة الكلاب الضالة.
وقال الجزار إن أمين منطقة الرياض أبدى تعاونًا وتجاوبًا كبيرًا مع الجمعية وأحال الأمر لصحة البيئة في الأمانة، وجرى تحديد موعد للقائهم ثم لم يتم اللقاء في الموعد المحدد، ووعدوا بتحديد موعد جديد لكنهم اختفوا عن الصورة بعد ذلك.
وأضاف في لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن هناك أطرافًا من جهات حكومية تخشى أن يفلت منها زمام أمور هذه المبادرات، فالمجتمع المدني يعمل مجانًا أما الجهات الحكومية فتعمل مقابل راتب، وهذه إحدى المشاكل الرئيسية في التعاون معها. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن وزارة البيئة تعنى بالحيوانات البرية التي تعيش في الصحراء، أما الحيوانات داخل المدن فهي مسؤولية وزارة الشؤون البلدية، مطالبًا بوضع التشريعات بيد البلديات وأن يكون العمل المجتمعي بيد المنظمات المدنية، مشددًا على أن مشكلة الكلاب الضالة ستتفاقم في مستقبل الأيام ما لم يتم العمل على حلها.
فيديو | “الرفق بالحيوان”: صحة البيئة التابعة لأمانة الرياض اختفت عن مشهد الكلاب الضالة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/UlI6mpbUY3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2021
فيديو | الجمعية السعودية للرفق بالحيوان: “الكلاب الضالة” مسؤولية وزارة البلدية .. ونطالب بعمل مجتمعي متكامل لحل المشكلة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/cv3AdwgCtJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2021