أوضح الباحث الأكاديمي في علاج السرطان الدكتور سعيد الجارودي، مخاطر وضع المياه البلاستيكية في السيارة أثناء حرارة الشمس العالية.
وقال الدكتور الجارودي خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن وضع المياه في السيارة تحت درجة حرارة عالية يؤدي إلى تسرب المواد المسرطنة الموجودة في القوارير البلاستيكية إلى المياه، وهو ما يسبب خطراً كبيراً على صحة الإنسان.
وأضاف أن القوارير البلاستيكية التي توضع فيها المياه تحتوي على مواد كيميائية تتفاعل مع حرارة الشمس ومن ثم تنتقل إلى المياه ومنها إلى الإنسان، وبالتالي تسبب مخاطر على الصحة. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن هذه القوارير تحتوي أيضاً على جزيئات صغيرة من البلاستيك تؤثر على الصحة، وتحتوي على مواد مسرطنة تنتقل إلى المياه حال ارتفعت درجات الحرارة.
فيديو | د. سعيد الجارودي الباحث الأكاديمي في علاج السرطان: وضع المياه البلاستيكية في السيارة أثناء حرارة الشمس له مخاطر عالية #الراصد pic.twitter.com/5bxG3gsR2V
— الراصد (@alraasd) June 8, 2021