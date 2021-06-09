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أخبار محلية > بينهم المعتدي على أفراد الأمن بأحد المولات.. “الأمن العام” يستعرض الجرائم التي قبض على مرتكبيها
09/06/2021   8:23 ص

بينهم المعتدي على أفراد الأمن بأحد المولات.. “الأمن العام” يستعرض الجرائم التي قبض على مرتكبيها

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استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي قبض على مرتكبيها، خلال الأيام الماضية تمثلت معظمها في جرائم سرقة ومشاجرات، كان من بينها المعتدي على 3 من أفراد الحراسة الأمنية بأحد المولات.

أما الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها فكانت كالتالي:

– مواطنان اقتحما منزلًا واعتديا على عاملته المنزلية، وسرقا حقيبة تحتوي على مبلغ 8 ملايين ريال، وعثر بحوزتهما على أسلحـة نارية ومواد مخدرة.

– 4 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، أحدهم قام بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة.

– 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا جرائم نصب واحتيال تمثلت في بيع أجهزة هواتف متنقلة مقلدة.

– مواطن اعتدى بآلة حادة على 3 من أفراد الحراسة المدنية في أحد المجمعات التجارية، وذلك بعد منع والدة المعتدي من دخول المجمع لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

– مواطنتان ومواطن قاموا بمشاجرة جماعية بين عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية.

– مواطن قام بسرقة مركبة كانت في وضع التشغيل.

بينهم المعتدي على أفراد الأمن بأحد المولات.. “الأمن العام” يستعرض الجرائم التي قبض على مرتكبيها

أخبار محلية
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