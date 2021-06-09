بينهم المعتدي على أفراد الأمن بأحد المولات.. “الأمن العام” يستعرض الجرائم التي قبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي قبض على مرتكبيها، خلال الأيام الماضية تمثلت معظمها في جرائم سرقة ومشاجرات، كان من بينها المعتدي على 3 من أفراد الحراسة الأمنية بأحد المولات.
أما الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها فكانت كالتالي:
– مواطنان اقتحما منزلًا واعتديا على عاملته المنزلية، وسرقا حقيبة تحتوي على مبلغ 8 ملايين ريال، وعثر بحوزتهما على أسلحـة نارية ومواد مخدرة.
– 4 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، أحدهم قام بنشل هاتف من امرأة في أحد الأماكن العامة.
– 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا جرائم نصب واحتيال تمثلت في بيع أجهزة هواتف متنقلة مقلدة.
– مواطن اعتدى بآلة حادة على 3 من أفراد الحراسة المدنية في أحد المجمعات التجارية، وذلك بعد منع والدة المعتدي من دخول المجمع لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
– مواطنتان ومواطن قاموا بمشاجرة جماعية بين عدد من مرتادي أحد المجمعات التجارية.
– مواطن قام بسرقة مركبة كانت في وضع التشغيل.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/6RRsmZoZiy
— الأمن العام (@security_gov) June 8, 2021