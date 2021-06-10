نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ‏”الغذاء والدواء” ترفض دخول 8.5 طن أسماك مستوردة والغرامة ‏تصل لمليون ريال
10/06/2021   1:16 م

‏”الغذاء والدواء” ترفض دخول 8.5 طن أسماك مستوردة والغرامة ‏تصل لمليون ريال

+ = -
612

رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فسح 8500 كيلو جرام من ‏الأسماك المجمدة، بـإرسالية وردت من خارج المملكة إلى ميناء ‏جدة الإسلامي؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك، ومخالفتها لمتطلبات ‏حفظ الأسماك‎.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها في الساحات الجمركية، بالتعاون مع ‏هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، رفضوا فسح شحنة أسماك؛ ‏بسبب إعادة تجميد الأسماك بعد ذوبان الثلج، وعدم وجود قارئ ‏للحرارة في الحاوية، مع تغيير في الخواص الطبيعية للأسماك، ‏ومخالفة شروط نقل وتخزين المواد الغذائية‎.

وأكدت الهيئة أنه سيتم إيقاع العقوبة على المنشأة المخالفة وفقًا ‏لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، والتي تصل إلى مليون ريال، ‏بالإضافة إلى تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً‎. وفق “أخبار 24”.

ونصحت الهيئة المستهلكين بالتأكد من صلاحية الأسماك، ‏والظواهر التي تدل على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي -على سبيل ‏المثال- أن تكون العين لامعة وبراقة وليست غائرة للداخل، و‏تماسك الجلد والقوام، واحمرار الخياشيم، بالإضافة إلى عدم ‏وجود روائح كريهة‎.‎

‏”الغذاء والدواء” ترفض دخول 8.5 طن أسماك مستوردة والغرامة ‏تصل لمليون ريال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885158046.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.