‏”الغذاء والدواء” ترفض دخول 8.5 طن أسماك مستوردة والغرامة ‏تصل لمليون ريال

رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فسح 8500 كيلو جرام من الأسماك المجمدة، بـإرسالية وردت من خارج المملكة إلى ميناء جدة الإسلامي؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك، ومخالفتها لمتطلبات حفظ الأسماك.
وأوضحت الهيئة أن مفتشيها في الساحات الجمركية، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، رفضوا فسح شحنة أسماك؛ بسبب إعادة تجميد الأسماك بعد ذوبان الثلج، وعدم وجود قارئ للحرارة في الحاوية، مع تغيير في الخواص الطبيعية للأسماك، ومخالفة شروط نقل وتخزين المواد الغذائية.
وأكدت الهيئة أنه سيتم إيقاع العقوبة على المنشأة المخالفة وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، والتي تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً. وفق “أخبار 24”.
ونصحت الهيئة المستهلكين بالتأكد من صلاحية الأسماك، والظواهر التي تدل على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي -على سبيل المثال- أن تكون العين لامعة وبراقة وليست غائرة للداخل، وتماسك الجلد والقوام، واحمرار الخياشيم، بالإضافة إلى عدم وجود روائح كريهة.