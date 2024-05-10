ميزة من جوجل تُحسن البحث في آيفون

عملت شركة “غوغل”، على جلب ميزة Circle to Search الذكية لمُستخدمي هواتف آيفون، في محاولة منها للتغلب على عدم قدرتها في التحكم بنظام التشغيل كما تفعل في أجهزة أندرويد.
وتستخدم غوغل حالياً زر الإجراء بأجهزة آيفون 15 برو من أجل تمكين طريقة سريعة للبحث بصرياً عن أي شيء عبر الضغط على زر واحد فقط.
ويتيح هذا الخيار للمُستخدمين تخصيص وظيفة الزر الجانبي لجهاز آيفون وفقاً لاحتياجاتهم، حيث يمكن تهيئته لتشغيل الكاميرا وترجمة محادثة وتمكين وضع التركيز وتشغيل المصباح. وفق “أخبار 24”.
وكانت غوغل قد كشفت عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemma الموجه للباحثين الذين يودون تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزتهم بدلاً من الخدمات السحابية، حيث يشترك نموذج Gemma في بعض المكونات التقنية ومكونات البنية التحتية مع نموذج Gemini الأكبر.