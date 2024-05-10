تيك توك تضع علامة على محتويات الذكاء الاصطناعي

قررت شبكة “تيك توك” الاجتماعية، وضع علامة تلقائية للإشارة إلى أي محتوى يُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصتها في ظل خططها لمنع تضليل المُستخدمين.
وترى الشبكة أن الذكاء الاصطناعي يفتح فرصاً إبداعية مذهلة، لكنه يمكنه إثارة ارتباك لدى المستخدمين إذا لم يتم إبلاغهم بأن المحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أنه سيجرى معالجة ذلك عبر وضعها علامة محددة على هذه المحتويات عند تنزيلها من منصات معينة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك في ظل تفاقم مشكلة “التزييف العميق” مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تقنية تتيح توليد صور أو مقاطع بالصوت أو بالفيديو تُظهر موقفاً لم يحدث أبداً في الواقع. وفق “أخبار 24”.
واعتمدت أوبن إيه آي وأدوبه ومايكروسوفت بالفعل علامات تلقائية لتعريف المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وشرعت غوغل في استخدام أداة مماثلة في مارس الماضي.