“الموارد البشرية” تعلن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس من 15 يونيو الجاري

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن قرار منع العمل تحت أشعة الشمس يبدأ العمل به اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 يونيو وحتى يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021م.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حرصها على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
ودعت أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار، حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.وفق “أخبار 24”.