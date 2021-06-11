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أخبار محلية > بالفيديو.. وافد يورط مسناً بمديونية مليوني ريال وزوج يورط زوجته.. موظف بـ”التجارة” يروي جرائم عن التستر
11/06/2021   10:41 م

بالفيديو.. وافد يورط مسناً بمديونية مليوني ريال وزوج يورط زوجته.. موظف بـ”التجارة” يروي جرائم عن التستر

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روى موظف بوزارة التجارة بعض حالات التستر التجاري التي تكبد من خلالها مواطنون خسائر فادحة نتيجة منحهم سجلاتهم التجارية لوافدين وتركهم يتصرفون فيها دون رقابة منهم.

وقال مشوح السحل، من فرع الوزارة بمحافظة القريات، إن إحدى الحالات التي باشرها كان ضحيتها مسناً، حيث سمح لوافد بممارسة التجارة عبر سجله، وبعد القبض عليهما والتحري في الواقعة اتضح أن المؤسسة عليها مديونية بمليوني ريال.

وأضاف أن أحد الأزواج ورّط زوجته من خلال فتح مؤسسة بسجلها التجاري لصالح وافد، وبعد استجوابها ذكرت أنها لا تعرف حتى التستر التجاري ولم تأخذ ريالاً واحداً من الوافد أو زوجها. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن عمل الوزارة في مكافحة التستر لا يقتصر على المدن الكبيرة، مبيناً أنه باشر حالة تستر في بقالة بمنفذ الحديثة على حدود المملكة مع الأردن.

بالفيديو.. وافد يورط مسناً بمديونية مليوني ريال وزوج يورط زوجته.. موظف بـ”التجارة” يروي جرائم عن التستر

أخبار محلية
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