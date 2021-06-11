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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر
11/06/2021   10:39 م

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالان هاتفيان، اليوم، بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما عبر ولي العهد عن عزائه ومواساته في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح، سائلاً الله العلي القدير، أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته. وفق “أخبار 24”.

وقد عبر أمير دولة الكويت، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على صادق العزاء المواساه في الفقيد، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحة والعافية.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر

أخبار محلية
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