مشروع سياحي استثنائي بـ”جبل خيرة”

أبرمت شركة جبل خيرة، التابعة لأسفار الشركة السعودية للاستثمار السياحي المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة ابدأ، للتجارب والمغامرات، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة مانتيس لإطلاق مشروع سياحي استثنائي في جبل خيرة في منطقة الباحة.
وبموجب هذه الاتفاقية الموقعة على هامش قمة مستقبل الضيافة 2024 في الرياض ستقدم “مانتيس”، خدماتها الإدارية والتشغيلية والاستشارية؛ لضمان نجاح المشروع السياحي الجديد، في تقديم معايير عالمية المستوى.وفق “أخبار 24”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ” أسفار” فهد بن مشيط، أن المشروع سيقدم وجهة استثنائية من شأنها جذب السياح والمستثمرين على حدٍّ سواء، والإسهام في النمو السياحي والاقتصادي بالمنطقة، مشيراً إلى أن المشروع الجبلي الجديد يستثمر في مقومات الباحة الطبيعية والسياحية، بإضافة تجربة جديدة في مجال الضيافة تشمل 100 غرفة سيتم تشغيل مجموعة منها في النصف الأول 2025، ومجال الترفيه تجمع بين التشويق والحماس من خلال متنزه المغامرات.