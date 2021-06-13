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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرقها في أبها سيطرت على الحريق الجزئي الذي اندلع في منتزه الأمير سلطان بالشعف، اليوم (الأحد).
وأكدت المديرية عدم وقوع إصابات جراء الحريق، مبينة أن عمليات التبريد لا تزال مستمرة.
وفق “أخبار 24”.
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