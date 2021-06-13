"الاستثمارات العامة" يدعم فريقه التنفيذي بثلاثة تعيينات جديدة لدعم خطط النمو

أعلن صندوق الاستثمارات العامة تعيين إياس الدوسري، وعمر الماضي، مديرين في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعيين عبدالله شاكر، مديراً في إدارة التمويل الاستثماري العالمي.
ويأتي هذا الإعلان عقب تعيين رئيس إدارة الاستثمارات الدولية تركي النويصر، ورئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد الحميّد، نائبين للمحافظ إلى جانب مسؤولياتهما الحاليّة، وذلك بهدف دعم خطط النمو والتوسع المستمرة للصندوق.
وتهدف التعيينات لتوسيع الفريق التنفيذي للصندوق، ودعم تنفيذ خططه الطموحة ليصبح كياناً استثمارياً عالمياً رائداً، وتحقيق مستهدفاته لتنمية أصوله تحت الإدارة لتتجاوز 4 تريليونات ريال، والتزامه باستثمار 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيراً في العالم، والمحرك الرئيسي الذي يدعم التحول الاقتصادي للمملكة، واستطاع تحقيق نمو كبير في عدد موظفيه، حيث نما من 40 موظفاً في 2016 ليصل إلى أكثر من 1100 موظف اليوم، كما تمكن من تنمية أصوله تحت الإدارة منذ عام 2016، لتصل قيمتها إلى 1,6 تريليون ريال، واستثمر الصندوق في الاقتصاد السعودي قرابة 311 مليار ريال خلال ذات الفترة، في حين أسهم في استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المحلي.
وفق “أخبار 24”.