‏”الحبوب”: صرف الدفعة الأولى لمزارعي القمح بقيمة 94 مليون ‏ريال

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف الدفعة الأولى لكامل مستحقات مزارعي القمح المحلي الذين أنهوا توريد الكميات المخصصة لهم وقيمتها 94.2 مليون ريال، إذ تم تحويلها إلى الحسابات البنكية الخاصة بهم.
وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد الفارس، أن إجمالي عدد المزارعين الذين أكملوا توريد الكميات المخصصة لهم وشملتهم الدفعة الأولى بلغ 336 مزارعاً قاموا بتوريد كمية بلغت 73.4 ألف طن.
وأشار إلى أن المؤسسة بدأت بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442هـ، وبلغ صافي الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه 207.4 ألف طن.وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.