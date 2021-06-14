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أخبار محلية > ‏”الحبوب”: صرف الدفعة الأولى لمزارعي القمح بقيمة 94 مليون ‏ريال
14/06/2021   1:41 م

‏”الحبوب”: صرف الدفعة الأولى لمزارعي القمح بقيمة 94 مليون ‏ريال

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف الدفعة الأولى لكامل ‏مستحقات مزارعي القمح المحلي الذين أنهوا توريد الكميات ‏المخصصة لهم وقيمتها 94.2 مليون ريال، إذ تم تحويلها إلى ‏الحسابات البنكية الخاصة بهم‎.

وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد ‏الفارس، أن إجمالي عدد المزارعين الذين أكملوا توريد الكميات ‏المخصصة لهم وشملتهم الدفعة الأولى بلغ 336 مزارعاً قاموا ‏بتوريد كمية بلغت 73.4 ألف طن‎.

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت بشراء القمح المحلي من المزارعين ‏للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442هـ، وبلغ صافي ‏الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه 207.4 ألف طن.وفق “أخبار 24”.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتكليف المؤسسة بشراء القمح ‏من المزارعين المؤهلين لمدة ‏‎5‎‏ سنوات وبكمية ‏‎1.5‎‏ مليون طن ‏كل عام كحد أقصى‎.‎

‏”الحبوب”: صرف الدفعة الأولى لمزارعي القمح بقيمة 94 مليون ‏ريال

أخبار محلية
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