مواطن يتعرض لعملية احتيال عبر بطاقته الائتمانية .. وهكذا استعاد أمواله

كشف مواطن عن تعرضه لعملية احتيال، من قِبل أحد اللصوص، الذي سرق بيانات بطاقته الائتمانية، وقام بعمليات شراء منها عبر الإنترنت، مبينًا كيف تمكن من استعادة أمواله المسروقة.
وقال الدكتور عبدالرحمن الخميري، وهو محاضر في كلية الهندسة بجامعة القصيم، إنه تلقى بشكل مفاجئ قبل عدة أيام رسائل تفيد بتنفيذ عمليات شراء بالجنيه الإسترليني عبر الإنترنت من بطاقته الائتمانية، من متاجر لأرقى ماركات المطابخ والملابس من إنجلترا، حيث بلغت قيمة المشتريات 9200 ريال تقريبًا.
وأضاف أنه تواصل مع البنك لاستعادة أمواله، حيث أبلغه موظفو خدمة العملاء أنه لا يحق له الاعتراض إلا بعد 10 أيام من تنفيذ العملية، بعد أن يخرج من قائمة العمليات المعلقة إلى المنفذة.
وأشار إلى أنه قرر التواصل مع الشركات التي تسوق منها اللص، والتي وردت في الرسائل النصية، من خلال زيارة مواقعها على الإنترنت، وتعبئة نموذج شكوى يتضمن تفاصيل عملية الاحتيال التي تعرض لها، ورفعه إلى جهة التواصل بالشركة.
وتابع بأن الشركات بادرت على الفور للتجاوب مع شكواه، وقامت بإلغاء عمليات التسوق وإعادة المبالغ إلى حسابه في غضون أيام معدودة.وفق “أخبار 24”.
ونبّه الخميري إلى أنها المرة الثانية التي يتعرض فيها للاحتيال، حيث تمكن اللص في الأولى من سرقة بيانات بطاقته الائتمانية من المواقع التي يقوم بالشراء منها، وعندما ألغاها واستخرج بطاقة جديدة تم تحديث البيانات في المواقع وبالتالي تحدثت البيانات التي سرقها، ناصحًا المستهلكين باستخراج بطاقة ائتمانية من بنك آخر حال التعرض للاختراق.