أمير جازان يروي قصة جمعته بالراحل الملك عبد الله أثناء انتشار حمى المتصدع

روى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، قصة جمعته بالراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز عند توليه الإمارة.
وقال خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إن الملك عبد الله حرص على أن يأتي إلى جازان مباشرة من باريس بعد انتشار حمى المتصدع في المنطقة قبل أكثر من 20 عامًا.
وأضاف أن الملك عبد الله رفض ارتداء الكمامة واستخدام أساليب الوقاية الواجبة خلال فترة انتشار الفيروس، مؤكدًا أنه ليس أفضل من أهل جازان. وفق “أخبار 24”.
وأشار أمير المنطقة إلى أن تلك القصة تشير إلى مدى حب الراحل الملك عبد الله لأهل جازان، مؤكدًا أنه زارها في 2006 مرة أخرى ليؤكد لهم أن المنطقة سوف تأخذ مسار التطوير خلال الفترة المقبلة.
فيديو | #أمير_جازان يروي قصته مع الملك عبد الله عند توليه الأمارة #الراصد pic.twitter.com/QytKylIBg1
— الراصد (@alraasd) June 14, 2021