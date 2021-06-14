قال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الإثنين)، إن المملكة تتطلع إلى أن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح أن الشركات السعودية لديها ثقة كبيرة في السوق المصرية وهو ما يتجلى في وجود 6.2 ألف شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 30 مليار دولار، مبينًا أن هناك 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودية، إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في المملكة.
وأشار إلى أن هذه الأرقام لا ترتقي لطموحات قيادات وشعوب البلدين، معربًا عن شكره للمسؤولين في مصر على جديتهم في حل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال ترؤس القصبي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، لاجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة التي تستضيفها القاهرة.
فيديو | وزير التجارة: هدف المملكة أن تكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال الـ 5 سنوات القادمة #الإخبارية pic.twitter.com/7S0N2Tt5Wm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 14, 2021