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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة
18/06/2021   10:50 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (السبت).

وتوقع المركز تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وقد تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران. كما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في السودة. وفقاً لـ”أخبار 24″.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في المملكة

أخبار محلية
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