أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (السبت)، ٢٠من الوعول الجبلية في متنزه الشكران ببلجرشي، وذلك تحت رعاية أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود.
وأوضح المركز أن المبادرة تهدف لرفع جاذبية المتنزه ورفع مستوى الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية وتعزيز التنوع الأحيائي في المنطقة.
وبين أنهم ينظرون للمتنزه كنقطة انطلاق لاستعادة وتعزيز التنوع الأحيائي في منطقة الباحة وفي جنوب غرب المملكة، خاصة أن الجبال المحيطة به من المواقع التاريخية لانتشار الوعول قديماً.
وأشار إلى أنه لا ضير من خروج الوعول بشكل طبيعي، ومن قطعها الطرق في طريقها لمواطنها الطبيعية، ومن المهم ألا يتعرض لها أحد بسوء.
وكشف عن تعاونه مع وزارة النقل بوضع لوحات إرشادية على جوانب الطرق لمناطق عبور الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض والمعاد توطينها في كافة المناطق المستهدفة في المملكة.
وفق “أخبار 24”.