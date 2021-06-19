خرجت بعض الوعول من منتزه الشكران ببلجرشي بعد إطلاقها فيه بساعات من قبل المركز الوطني للحياة الفطرية.
وتداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للوعول تتجول وسط الأحياء وتعبر الطرقات، وتخوفوا من تشكيلها خطورة على مرتادي الطرق، أو تعرضها لمكروه.
من جانبها، تفاعل المركز الوطني للحياة الفطرية مع فيديوهات الوعول، قائلاً: “بوعيكم تعود الحياة الفطرية في وطننا كما كانت”، مشيراً إلى أنه لا ضير من خروج الوعول بشكل طبيعي، ومن قطعها الطرق في طريقها لمواطنها الطبيعية، ومن المهم ألا يتعرض لها أحد بسوء.
وكشف عن تعاونه مع وزارة النقل بوضع لوحات إرشادية على جوانب الطرق لمناطق عبور الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض والمعاد توطينها في كافة المناطق المستهدفة في المملكة.
وفق “أخبار 24”.