بالفيديو.. لقاء قديم للملك سلمان يتحدث فيه عن عادات والده اليومية مع أبنائه

تحدث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في لقاء تلفزيوني قديم، عن صفات والده الراحل، وأبرز ما اعتاد فعله مع أبنائه.
وذكر الملك سلمان، في اللقاء الذي عرضته قناة “ذكريات”، أن والده الراحل كان يحرص يوميًا على العناية بأبنائه ورؤيتهم رغم مشاغله في إدارة أمور الدولة.
وأضاف أن البرنامج اليومي للملك عبدالعزيز كان يتمثل في العبادة والعمل وحياته العائلية، بجانب مقابلة الآخرين بمقتضى عمله، واصفًا والده الراحل بأنه مسامح، وشديد وقت الشدة، وعطوف وقت العطف، وكان في إجازته الخاصة يقابل رفاقه ويتحدث معهم.
ولفت إلى أن الملك المؤسس كان يحرص على تناول الغداء والعشاء مع أبنائه، خاصة غير المتزوجين منهم، كما كان يحرص على تفقد أبنائه في الصلاة، وخصص غرفة في قصر المربع بالرياض لمعاقبة من لا يصلي من أولاده أو من لا يذهب للمدرسة بالحبس فيها. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن والده الراحل كان شديدا مع أبنائه في الأشياء الأساسية في عقيدتهم وصلاتهم وأمورهم الحياتية، بجانب الاهتمام بأولاده والسؤال عنهم في حال مرضهم.
هكذا كان والدي الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في حديثٍ ملهمٍ عن والده الملك المؤسس في رعايته وتربيته لأبناءه.#يوم_الأب_العالمي pic.twitter.com/L29AFUeDrW
— هيئة تطوير بوابة الدرعية (@DGDA_SA) June 20, 2021