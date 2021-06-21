“أمانة حائل” توضح ملابسات فيديو المواطنة التي ادعت إزالة جزء من منزلها دون وجه حق

أصدرت أمانة منطقة حائل، اليوم (الإثنين)، بيانًا بشأن مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي لإحدى المواطنات تدعي فيه أن أمانة المنطقة أزالت سلمًا حديديًّا وخزان ماء في منزلها بحجة أنه تشوه بصري.
وأوضح المشرف العام على المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل المهندس نايف صالح الرشيدي، أن ما أشارت إليه المواطنة عبارة عن تعد مكون من شينكو وسلم حديدي وقواعد حديدية وخزان مياه على جزء من شارع، مبينًا أنه تم إعطاء صاحبة التعدي مهلة 10 أيام لإزالة الحدث بنفسها حسب إقرارها.
وأشار إلى أنه قد صدر قرار من أمير منطقة حائل بإزالة التعدي على الشارع بكافة مكوناته، وتم تنفيذ ذلك من قبل اللجنة الثالثة لمراقبة الأراضي وإزالة التعديات بإمارة المنطقة الموقع بتاريخ 5 /11 /1442 هـ. وفق “أخبار 24”.
وحذر من أن الأمانة لن تتهاون في طلب وإزالة التعديات من مقام إمارة المنطقة على الطرق وأراضي المرافق والخدمات البلدية، لافتًا إلى أن الأمانة سوف تحتفظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من نشر أو تداول هذا المقطع الذي يحمل معلومات غير صحيحة.