بعد حكم قضائي.. سامي الجابر يعتذر عن تغريدة أساء فيها للأمير نواف بن سعد

قدم نجم المنتخب الوطني السابق، ونادي الهلال سامي الجابر، اعتذاره لرئيس النادي الأسبق، الأمير نواف بن سعد آل سعود.
وكتب الجابر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: “خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك 170 مليوناً لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلا”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف نجم الهلال السابق: “وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود وأعتذر له عن ذلك”.
(سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: “خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك ١٧٠مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلا” وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت اساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود واعتذر له عن ذلك).
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) June 21, 2021