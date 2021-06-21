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اخبار رياضية > بعد حكم قضائي.. سامي الجابر يعتذر عن تغريدة أساء فيها للأمير نواف بن سعد
21/06/2021   10:18 م

بعد حكم قضائي.. سامي الجابر يعتذر عن تغريدة أساء فيها للأمير نواف بن سعد

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قدم نجم المنتخب الوطني السابق، ونادي الهلال سامي الجابر، اعتذاره لرئيس النادي الأسبق، الأمير نواف بن سعد آل سعود.

وكتب الجابر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: “خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك 170 مليوناً لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلا”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف نجم الهلال السابق: “وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود وأعتذر له عن ذلك”.

بعد حكم قضائي.. سامي الجابر يعتذر عن تغريدة أساء فيها للأمير نواف بن سعد

اخبار رياضية
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