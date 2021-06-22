وزير التعليم الإيطالي: سنستفيد من نموذج منصة مدرستي في ربط أقاليمنا بمنصة تعليم واحدة

قال وزير التعليم العام الإيطالي، باتريزيو بيانكي، إن بلاده ستعمل على الاستفادة من نموذج منصة “مدرستي” الذي طبقته المملكة، في ربط الأقاليم الإيطالية بمنصة تعليم واحدة.
وأشاد بالنجاح الذي حققته المملكة في التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، وكذلك بالجهود التي بذلتها المملكة خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين 2020، خاصة في ملف التعليم.
وأضاف أن اجتماعات مجموعة التعليم خلال سنة رئاسة المملكة تناولت أولويات مهمة التعليم والطفولة المبكرة والتعليم في أوقات الأزمات. وفق “أخبار 24”.
وتأتي تصريحات “بيانكي” على هامش الاجتماع الذي عقده، اليوم (الثلاثاء)، مع وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك خلال حضوره اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين في كاتانيا بإيطاليا.
يذكر أن الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك بين المملكة وإيطاليا في الجوانب التعليمية، والشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات في البلدين.