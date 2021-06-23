بالفيديو.. “الزعاق” يوضح أنواع “القيظ” ومدته وموعد تأثر المملكة به

أوضح الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أن أشد حرارة في فصل الصيف تُسمى عند العرب بـ”القيظ”، وتنقسم إلى 3 أنواع محصورة بين أشهر “يونيو ويوليو وأغسطس”، وهي الأشهر الأحر على جميع البلدان العربية.
وأضاف أن الأنواع الثلاثة هي: حرارة بسموم، ويُطلق عليها “مربعانية القيظ”، وحرارة بجفاف، وتُسمى “زدحة القيظ”، وحرارة برطوبة، وتُعرف بـ”جمرة القيظ”، مبينًا أن حرارة السموم تأتي في مرباعية القيظ، بينما تأتي “زدحة القيظ” في الجوزة، في حين تأتي “جمرة القيظ” بالمرزم والكليبين.
وأشار إلى أنه في أول القيظ ينشط منخفض الهند الموسمي، وتأتي الرياح الشمالية الحارة، أما في نهاية القيظ فينشط بحر العرب فتأتي الرياح الرطبة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن منخفض الهند الموسمي يؤثر على 3 قارات؛ هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، لافتا إلى أنه يبدأ في شهر أبريل ويصل للمملكة في شهري يونيو ويوليو، ويؤثر على رقعة كبير من بلاد الشام والعراق والخليج العربي وبعض الدول العربية، ويبدأ في الانكماش نهاية شهر سبتمبر.
أطلق العرب القدماء على شدة حرارة الصيف “بالقيظ” وقد قسموها إلى ثلاثة أقسام فما هي وكم مدتها؟
المزيد من التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية#نعود_بحذر@dralzaaq pic.twitter.com/is36KmP05M
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 22, 2021