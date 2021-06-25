“المواصفات” تحدد الأشكال المعتمدة للمطبات الصناعية

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الجمعة، الأشكال المعتمدة والتصاميم الهندسية للمطبات الصناعية.
وشملت الأشكال المعتمدة للمطبات الصناعية، المطب القصير، والانسيابي، ومطب الوسادة الخاص بمركبات الطوارئ، ومطباً بسطح علوي مستوٍ، والتقاطعات المرفوعة.
وراعت الأشكال التي تم اعتمادها العديد من الأمور، على رأسها حماية الأرواح والحفاظ على المركبات، بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية في المملكة.
حددت #المواصفات_السعودية الأشكال المعتمدة والتصميم الهندسي للمطبات الصناعية، لحماية الأرواح والحفاظ على المركبات وتعزيز السلامة المرورية في المملكة.#المواصفات_تحميك pic.twitter.com/5jvePOEgxA
— المواصفات السعودية (@SASOGOV) June 25, 2021
وفق “أخبار 24”.