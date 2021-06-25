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أخبار محلية > “المواصفات” تحدد الأشكال المعتمدة للمطبات الصناعية
25/06/2021   5:11 م

“المواصفات” تحدد الأشكال المعتمدة للمطبات الصناعية

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حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الجمعة، الأشكال المعتمدة والتصاميم الهندسية للمطبات الصناعية.

وشملت الأشكال المعتمدة للمطبات الصناعية، المطب القصير، والانسيابي، ومطب الوسادة الخاص بمركبات الطوارئ، ومطباً بسطح علوي مستوٍ، والتقاطعات المرفوعة.

وراعت الأشكال التي تم اعتمادها العديد من الأمور، على رأسها حماية الأرواح والحفاظ على المركبات، بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية في المملكة.

وفق “أخبار 24”.

“المواصفات” تحدد الأشكال المعتمدة للمطبات الصناعية

أخبار محلية
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