الكشف عن موعد تسليم النفيعي رئاسة الأهلي

كشفت مصادر، اليوم (الجمعة) عن موعد تسليم رئيس الأهلي، ماجد النفيعي رئاسة النادي بشكل رسمي.
وسيجري النفيعي عملية تسليم وتسلم رئاسة الأهلي وفقًا لـ”الرياضية” خلال الأسبوع المقبل، في حضور الرئيس التنفيذي السابق للنادي، وليد سلطان، والرئيس التنفيذي الحالي، رأفت عبد الجواد، ومندوب من وزارة الرياضة، إضافة إلى مكتب تدقيق مالي.
وأضافت المصادر أن سبب تأخير تسلُّم النفيعي رئاسة النادي، على الرغم من إعلان تنصيبه رئيسًا في الانتخابات في 5 مايو الماضي بعد منافسة مع زياد اليوسف، المرشح الآخر، ومضي أكثر من 50 يوما ، يعود إلى وجود ديون كبيرة على النادي، ويضاف إلى ذلك عدم تعيين رئيس تنفيذي للنادي، بعد اعتذار ياسر السقاف.
وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ أيام قليلة تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للنادي، رأفت عبدالجواد.