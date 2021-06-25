“المسند”: الشمس تشرق في الرياض على حدها الشرقي قبل حدها الغربي بدقيقتين في فصل الصيف

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، إن الشمس تشرق في مدينة الرياض على حدها الشرقي قبل حدها الغربي بدقيقتين في فصل الصيف، بينما في الشتاء يكون الفارق دقيقة واحدة.
وأرجع سبب ذلك إلى كبر حجم المدينة البالغ 55*63 كم، لافتا إلى أنه في فصل الشتاء تشرق الشمس على الحد الجنوبي الشرقي قبل الحد الشمالي الشرقي بدقيقتين، مشيرًا إلى أن سبب ذلك هو أن الخط الفاصل بين الليل والنهار مائل. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، أكد المسند أن درجة الحرارة لا تزال ترتفع بوتيرة طفيفة، متوقعًا أن تعقب موجة حر جديدة، موجة الحر القائمة، مضيفاً أن المنطقة الشرقية تعتبر الأكثر حرارة، تليها المناطق الوسطى، ثم المدينة المنورة.
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) June 25, 2021