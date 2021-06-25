“الزعاق” ينشر فيديوهات طريفة لأشخاص يتقمصون شخصيته في حركاته وأسلوبه التوعوي عن الطقس

تقمص عدد من الأشخاص بطريقة طريفة، شخصية الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، في حركاته وأسلوبه الذي ينتهجه خلال مقاطعه التوعوية عن الطقس والتغيرات المناخية والظواهر الكونية.
ونشر الزعاق عبر حسابه على “تويتر”، مقطع فيديو مجمعا لعدد من الأشخاص بعضهم يرتدي ملابس تشبه تلك التي يرتديها خلال تسجيله للفيديوهات التعريفية التي ينشرها، وممسكين أيضا بخيزرانة كالتي يظهر بها.
كما جسد هؤلاء الأشخاص حركات الزعاق وأسلوبه المعتاد في الفيديوهات التوعوية التي ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل، وطريقته في الحديث وهو يحذر من الحالات المناخية.
حتى بالصيف 😂 pic.twitter.com/aQXhUCatNL
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) June 25, 2021
وفق “أخبار 24”.