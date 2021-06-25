الكشف عن التكلفة التي سيتحملها “النصر” لاستضافة “تراكتور” على ملعب محايد

أفادت مصادر بأن نادي النصر سيتكلف مبلغا يتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف ريال لاستضافة نظيره الإيراني تراكتور على أرض محايدة.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الاقتصادية”، إلى أن النصر سيتحمل نفقات لجنة التفتيش التي ستحضر لزيارة الملعب البديل في حالة عدم مطابقة الملعب المحدد “الأول” لشروط الاستضافة، وتضمنت المادتان رقم 14.3 و14.4 من لائحة مسابقات الآسيوي أحقيته في رفض وقبول أي ملعب.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن الاتحاد الآسيوي سيُقدم 100 ألف دولار من بندي إعانة السفر، ومكافأة الأداء للناديين.
وكان الاتحاد الآسيوي، قد أعلن خوض مباراة الهلال أمام الاستقلال الإيراني يوم 13 سبتمبر المقبل، فيما يلتقي النصر نظيره تراكتور الإيراني يوم 14 من الشهر ذاته على ملعب محايد.
وأشار اتحاد الكرة في وقت سابق، إلى أن الاتحاد الآسيوي استند إلى قرار محكمة “كاس” بشأن إجراء مباريات الفرق السعودية والإيرانية على ملاعب محايدة .