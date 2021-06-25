بالفيديو.. “الوليد الإنسانية” تعلن أسماء مستفيدي الدفعة الـ 15 لمشروعي الإسكان والسيارات

أعلنت مؤسسة الوليد الإنسانية، التي يرأس مجلس أمنائها الأمير الوليد بن طلال، اليوم (الجمعة)، أسماء الدفعة الـ 15 من مشروعها الإنساني الخاص بالإسكان والسيارات.
وأوضح الأمير الوليد بن طلال أن إجمالي المستفيدين من المشروع تخطى 30 ألف مستفيد ومستفيدة في 13 منطقة حول المملكة، من بينهم 17.9 ألف من مستفيدي الإسكان، و12.3 ألف من مستفيدي مشروع السيارات.
ومن جهتهم، أشاد مستفيدو المشروع بمساعدات مؤسسة الوليد الإنسانية، مؤكدين أن مساهمات المؤسسة ساهمت في تغيير حياتهم.
٦ سنوات
١٥ دفعة سُلمت
١٣ منطقة حول المملكة
٣٠,٢٧٥ مجموع المستفيدين#مشروعي_الوليد_للإنسانية_للإسكان_والسيارات
وبـفـضـل الله تعــالـى،
نعلن مستفيدي الدفعة ١٥:https://t.co/vqQlHxeRDU pic.twitter.com/AN3PMHYbsA
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) June 25, 2021
وفق “أخبار 24”.