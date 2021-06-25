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أخبار محلية > بالفيديو.. “الوليد الإنسانية” تعلن أسماء مستفيدي الدفعة الـ 15 لمشروعي الإسكان والسيارات
25/06/2021   9:44 م

بالفيديو.. “الوليد الإنسانية” تعلن أسماء مستفيدي الدفعة الـ 15 لمشروعي الإسكان والسيارات

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أعلنت مؤسسة الوليد الإنسانية، التي يرأس مجلس أمنائها الأمير الوليد بن طلال، اليوم (الجمعة)، أسماء الدفعة الـ 15 من مشروعها الإنساني الخاص بالإسكان والسيارات.

وأوضح الأمير الوليد بن طلال أن إجمالي المستفيدين من المشروع تخطى 30 ألف مستفيد ومستفيدة في 13 منطقة حول المملكة، من بينهم 17.9 ألف من مستفيدي الإسكان، و12.3 ألف من مستفيدي مشروع السيارات.

ومن جهتهم، أشاد مستفيدو المشروع بمساعدات مؤسسة الوليد الإنسانية، مؤكدين أن مساهمات المؤسسة ساهمت في تغيير حياتهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الوليد الإنسانية” تعلن أسماء مستفيدي الدفعة الـ 15 لمشروعي الإسكان والسيارات

أخبار محلية
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