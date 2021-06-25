أخلت فرق الدفاع المدني قرية سكنية في منطقة عسير جراء اقتراب الحريق من منازل السكان.
وأوضحت مصادر أن فرق الدفاع المدني أخلت سكان قرية الجرة في الساعة الثالثة من عصر اليوم (الجمعة)؛ بسبب وصول النيران إلى المنازل، وذلك لتفادي حدوث اختناقات وأضرار جسدية لساكني المنطقة.
وبينت أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، متواجد عبر الطيران الجوي لمتابعة إجراءات السيطرة على الحريق، و الاطمئنان على المواطنين.
وأضافت أن الحريق الذي شب مساء (الأربعاء) الماضي في منتزه الأمير سلطان امتد إلى منتزه الجرة مساء أمس (الخميس)؛ وسط انتشار رقعة الحريق، بسبب سرعة الرياح.
وفق “أخبار 24”.