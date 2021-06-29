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أخبار محلية > تبدأ من الغد.. الحصيني يتوقع هبوب كتلة هوائية شديدة الحرارة على المملكة
29/06/2021   8:15 ص

تبدأ من الغد.. الحصيني يتوقع هبوب كتلة هوائية شديدة الحرارة على المملكة

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توقع خبير الأرصاد عبد العزيز الحصيني، مرور بعض المناطق في المملكة بالكتلة الهوائية الأشد حرارة حتى الآن.

وأوضح أن هذه الكتلة الهوائية تبدأ من يوم غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن تقترب درجة الحرارة فيها من 50 درجة على أجزاء من المنطقة الشرقية وشمالها وشرق الحدود الشمالية، في حين تتراوح بين 45 و48 درجة في كل من الرياض والقصيم والمدينة المنورة.

كما توقع الحصيني استمرار هذه الكتلة الهوائية الحارة لمدة 5 أيام، مشيرًا إلى أن هذه الموجات الحارة ليست مستغربة في مثل هذا الوقت من العام، خاصة وأننا نعيش في فترة “حر الانصراف”. وفق “أخبار 24”.

تبدأ من الغد.. الحصيني يتوقع هبوب كتلة هوائية شديدة الحرارة على المملكة

أخبار محلية
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