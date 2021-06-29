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أخبار محلية > بتسهيل دخولها أو إيوائها أو تشغيلها.. متحدث “الأمن العام” يوضح عقوبات مساعدة العمالة المخالفة في المملكة
29/06/2021   8:15 ص

بتسهيل دخولها أو إيوائها أو تشغيلها.. متحدث “الأمن العام” يوضح عقوبات مساعدة العمالة المخالفة في المملكة

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استعرض المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، اليوم الإثنين، جهود مكافحة الدخول غير النظامي للمملكة للعمالة المخالفة.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية، أن عقوبات من يتعاون مع العمالة المخالفة، سواء بتسهيل دخولها أو إيوائها أو توظيفها، قد تصل إلى غرامة مليون ريال والسجن من 5 إلى 15 عامًا ومصادرة وسيلة الإيواء والنقل، بالإضافة إلى التشهير بالمنشأة والشخص المرتكب للمخالفة. وفق “أخبار 24”.

وشدد الشويرخ على أهمية تعاون المواطن والمقيم مع الحملات الأمنية المعنية بمكافحة العمالة غير النظامية بالمملكة، مشيرًا إلى أن جزءا كبيرا من النتائج الإيجابية للحملات الأمنية ضد العمالة المخالفة كان بسبب تعاون المواطن والمقيم.

بتسهيل دخولها أو إيوائها أو تشغيلها.. متحدث “الأمن العام” يوضح عقوبات مساعدة العمالة المخالفة في المملكة

أخبار محلية
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