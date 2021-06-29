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أخبار المناطق > “أمانة الرياض” تعلن أسماء 277 مرشحًا لشغل وظائفها
29/06/2021   4:03 م

“أمانة الرياض” تعلن أسماء 277 مرشحًا لشغل وظائفها

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، أسماء المرشحين ‏والمرشحات من المتقدمين والمتقدمات على مختلف الوظائف ‏الهندسية والإدارية والقانونية المطروحة في تاريخ 6 يونيو ‏‏الجاري، عبر منظومة التوظيف (منصة جدارة) على موقع وزارة ‏الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمتضمنة 43 وظيفة‏‎.‎

ودعت الأمانة المرشحين والمرشحات المعلنة أسماؤهم، للحضور ‏لمقر أمانة منطقة الرياض لإجراء المقابلات الشخصية ومطابقة ‏أصل وصورة الهوية الوطنية، وأصل وصورة وثيقة التخرج ‏موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي ‏وتاريخ التخرج، وتقديم معادلة وزارة التعليم للحاصلين على ‏الدرجة الجامعية الخارجية، إضافة إلى السيرة الذاتية مدون فيها ‏رقم جوال المرشح والبريد الإلكتروني‎.‎

ونبهت على أن من لم يحضر لتسليم الوثائق وحضور المقابلة ‏الشخصية في الوقت والتاريخ المحددين خلال الرسائل النصية ‏سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته أو رغبتها في التوظيف.‏ وفق “أخبار 24”.

كما نبهت إلى أنه في حال عدم اجتياز المقابلة الشخصية سوف يتم استبعاد المتقدم أو المتقدمة، مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.

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“أمانة الرياض” تعلن أسماء 277 مرشحًا لشغل وظائفها

أخبار المناطق
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