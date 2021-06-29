“أمانة الرياض” تعلن أسماء 277 مرشحًا لشغل وظائفها

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، أسماء المرشحين والمرشحات من المتقدمين والمتقدمات على مختلف الوظائف الهندسية والإدارية والقانونية المطروحة في تاريخ 6 يونيو الجاري، عبر منظومة التوظيف (منصة جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمتضمنة 43 وظيفة.
ودعت الأمانة المرشحين والمرشحات المعلنة أسماؤهم، للحضور لمقر أمانة منطقة الرياض لإجراء المقابلات الشخصية ومطابقة أصل وصورة الهوية الوطنية، وأصل وصورة وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وتقديم معادلة وزارة التعليم للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، إضافة إلى السيرة الذاتية مدون فيها رقم جوال المرشح والبريد الإلكتروني.
ونبهت على أن من لم يحضر لتسليم الوثائق وحضور المقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحددين خلال الرسائل النصية سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته أو رغبتها في التوظيف. وفق “أخبار 24”.
كما نبهت إلى أنه في حال عدم اجتياز المقابلة الشخصية سوف يتم استبعاد المتقدم أو المتقدمة، مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.