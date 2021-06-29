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أخبار المناطق > الكويت تفتح منافذها البرية والبحرية اعتبارًا من اليوم لهذه الفئات
29/06/2021   4:02 م

الكويت تفتح منافذها البرية والبحرية اعتبارًا من اليوم لهذه الفئات

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نبّهت سفارة السعودية، مواطنيها، بأن السلطات الكويتية قررت السماح لأقرباء المواطنين الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية، ممن تلقوا جرعة على الأقل من لقاح كورونا المعتمد لدى دولة الكويت، بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء).

وأضافت السفارة أن هذا القرار سيسري حتى يوم السبت الموافق 31 يوليو المقبل، منوهة بقرار آخر أصدرته السلطات الكويتية بشأن المحصنين. وفق “أخبار 24”.

ونص القرار على فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت (فايزر- أسترازينيكا – موديرنا) أو جرعة واحدة من لقاح “جونسون آند جونسون”، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 1 أغسطس المقبل.

الكويت تفتح منافذها البرية والبحرية اعتبارًا من اليوم لهذه الفئات

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