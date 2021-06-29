هيئة الخرج تعرض محتوى حملة (بلداً آمناً) في جامعة الأمير سطام

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عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج المحتوى الوقائي والتوعوي لحملة (بلداً آمناً) في جامعة الأمير سطام .
وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161474.html
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج