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أخبار الخرج > هيئة الخرج تعرض محتوى حملة (بلداً آمناً) في جامعة الأمير سطام
29/06/2021   10:28 م

هيئة الخرج تعرض محتوى حملة (بلداً آمناً) في جامعة الأمير سطام

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عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج المحتوى الوقائي والتوعوي لحملة (بلداً آمناً) في جامعة الأمير سطام .

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية.

هيئة الخرج تعرض محتوى حملة (بلداً آمناً) في جامعة الأمير سطام

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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