أعلنت أمانة محافظة جدة عن إنجاز 99% من أعمال مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد، بمساحة إجمالية تصل إلى 120 ألف متر مربع، وبتكلفة نحو 80 مليون ريال.
وأكدت أن المشروع يشهد وضع اللمسات الأخيرة قبل موعد التدشين خلال الأسابيع القادمة، حيث يشكل متنفساً مميزا للسكان والزائرين، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.
وكشفت الأمانة أن المشروع يتضمن حديقة وممشى بطول ألفي متر، ما يُعد الأكبر من نوعه على مستوى المدينة، ويهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء، والإسهام في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى ممارسة الرياضة لاحتواء الموقع على مسارات للمشي.
وأشارت إلى وجود منطقة ألعاب أطفال على مساحة 8 آلاف متر مدعومة بجميع الخدمات العامة والذكية، إلى جانب مسطحات خضراء ودورات مياه ونادٍ رياضي، وساحات عامة ومواقف للسيارات ومطاعم.
وفق “أخبار 24”.