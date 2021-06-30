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أخبار محلية > بعد القصاص من قاتل ابنه.. والد الشهيد “الرشيدي” يروي بتأثر أحداث أيامه الأخيرة
30/06/2021   10:47 م

بعد القصاص من قاتل ابنه.. والد الشهيد “الرشيدي” يروي بتأثر أحداث أيامه الأخيرة

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علّق والد رجل الأمن الشهيد عبدالله بن ناصر الرشيدي في رسالة مؤثرة، على تنفيذ حكم القصاص بحق قاتل ابنه، كما روى تفاصيل اللحظات الأخيرة له قبل استشهاده في سبيل الدين والوطن.

جاء ذلك بعد تنفيذ وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، حكم القتـل بحد الحرابة في حق المواطن هايل بن زعل محمد العطوي من تبوك، والذي قتـل الشهيد “الرشيدي” استجابة لتنظيم داعِش الإرهابي.

وقال والد الشهيد “الرشيدي”، في لقاء له مع قناة الإخبارية، إن والدة الشهيد وجميع أفراد الأسرة فرحوا وارتاحوا اليوم بعد تنفيذ حكم القتل بحق القاتل، مضيفاً وهو يذرف الدموع: “شهيدنا كان وفياً لوطنه”.

وأشار إلى أن ابنه قضى معهم في منزلهم ببريدة أسبوعاً قبل عودته إلى موقعه بتبوك، وحين وصوله تحدث إليهم وطمأنهم عليه، لكنهم فوجئوا بخبر وفاته ليلاً. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن ابنه الشهيد كان على علاقة طيبة مع الجميع، خصوصاً والديه، كما كانت علاقته طيبة أيضاً مع زملائه بالعمل؛ فالجميع كانوا يحبونه ويمدحون صفاته.

بعد القصاص من قاتل ابنه.. والد الشهيد “الرشيدي” يروي بتأثر أحداث أيامه الأخيرة

أخبار محلية
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