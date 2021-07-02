أبرزهم مارسيلو وريبيري .. 5 نجوم عالميين يطرقون أبواب دوري المحترفين

تشهد فترة الانتقالات الصيفية الجارية العديد من الأنباء والتقارير حول تعاقد أندية دوري المحترفين، مع مجموعة من الأسماء القوية والعالمية على مستوى كرة القدم.
وتبحث أندية دوري المحترفين عن التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة ولديهم تجربة مع أكبر أندية العالم، خاصة في ظل المنافسة الشرسة والمستويات الكبرى التي تشهدها مباريات الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا.
وكانت البداية القوية عند الهلال الذي تعاقد مع مهاجم منتخب مالي ونادي بورتو البرتغالي، موسى ماريجا، قبل أن ينجح النصر في ضم الثنائي، البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبوبكر.
وترتبط أندية دوري المحترفين خلال الفترة الحالية بضم مجموعة من اللاعبين بينهم 5 أسماء عالمية لديها سجل حافل ومسيرة ذهبية.
البرازيلي مارسيلو
يُعد مدافع المنتخب البرازيلي ونادي ريال مدريد الإسباني، مارسيلو أحد أهم الأسماء التي ارتبطت مؤخرًا بالانتقال واللعب ضمن دوري المحترفين.
ويرغب نادي النصر وفقًا لـ”كووورة” في التعاقد مع الظهير الأيسر العالمي، لحل أزمة الجبهة اليسرى التي يعاني منها الفريق.
وأكدت التقارير أن مارسيلو قد يغادر ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل وجود فيرلاند ميندي والوافد الجديد دافيد ألابا، إضافة إلى نهاية عقد اللاعب البرازيلي بنهاية الموسم المقبل.
الفرنسي ريبيري
تردد اسم نجم نادي فيورنتينا الإيطالي، الفرنسي فرانك ريبيري، خلال الأيام القليلة الماضية وتحدث البعض عن إمكانية انتقاله لدوري المحترفين بداية من الموسم المقبل.
وذكر الصحفي التركي الشهير أكرم كونور على “تويتر”: “فيورنتينا لن يُمدد عقد فرانك ريبيري.. تلقى فرانك ريبيري عروضًا جيدة جدًا ماليًا من الدوري السعودي للمحترفين لكن أولوية ريبيري هي البقاء في الدوري الإيطالي”.
ويملك فرانك ريبيري مسيرة مميزة مع أندية جالاطا سراي التركي ومارسيليا الفرنسي، وخاصة بايرن ميونيخ الألماني قبل الانتقال لفيورنتينا الإيطالي.
المغربي المهدي بن عطية
يملك قائد المنتخب المغربي ونادي الدحيل القطري السابق، المهدي بن عطية خبرة كبيرة ويُعد أحد أهم المدافعين في تاريخ القارة الأفريقية.
وأنهى بن عطية ارتباطه مؤخرًا مع نادي الدحيل القطري، وبات لاعبًا حرًا، وارتبط اسمه كثيرًا بالانتقال لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويبحث نادي النصر عن التعاقد مع مدافع قوي، لتعويض رحيل البرازيلي مايكون بيريرا، ويملك بن عطية أسهما كبيرة لتدعيم فريق المدرب مانو مينيز.
وسبق لبن عطية التألق مع أندية روما ويوفنتوس من الدوري الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني، قبل الانتقال لنادي الدحيل القطري، كما قاد المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
دييجو كوستا
دخل مهاجم نادي أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق، النجم الإسباني دييجو كوستا، حسابات أندية دوري المحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويمتلك “كوستا” وفقا لصحيفة “torcedores”، عرضًا من أحد أندية المملكة، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بجانب اهتمام أندية قطرية وأوروبية أيضًا بالحصول على خدماته. وفق “أخبار 24”.
وسبق لدييجو كوستا الارتباط بالانتقال لنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن بطل دوري المحترفين تعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو.
سيجوردسون
يخطط نادي الهلال للتعاقد مع صانع ألعاب نادي إيفرتون الإنجليزي، الآيسلندي جلفي سيجوردسون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكدت تقارير إنجليزية، تقديم نادي الهلال عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو للحصول على خدمات صاحب الـ31 عامًا بداية من الموسم المقبل.
ويرحب نادي إيفرتون بانتقال سيجوردسون لنادي الهلال وقبول العرض المقدم، خاصة أن النادي الإنجليزي يرغب في ضم صانع ألعاب جديد.