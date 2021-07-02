العين الإماراتي يتحدى البلطان في صفقة جوانكا

كشف نادي العين الإماراتي، حقيقة التفاوض مع نظيره الشباب، بشأن التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونفى المسؤول عن التعاقدات بنادي العين، ماجد العويس وفقًا لـ”الرياضية” التفاوض مع كريستيان جوانكا خلال الفترة الماضية.
وأوضح العويس أن جوانكا تم عرضه على النادي عن طريق وسطاء، ولكن لم يتم الدخول في مفاوضات رسمية، احترامًا لرغبات المدير الفني للفريق الذي طلب تدعيم مركزي قلب الدفاع والمحور.
وكان رئيس نادي الشباب، خالد البلطان قد كشف عن تلقيه عرضًا من نادي العين لضم جوانكا، لكنه رفض بعد 5 دقائق نظرًا لتمسك ناديه بخدمات اللاعب الأرجنتيني.