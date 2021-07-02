نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > العين الإماراتي يتحدى البلطان في صفقة جوانكا
02/07/2021   2:44 م

العين الإماراتي يتحدى البلطان في صفقة جوانكا

+ = -
781

كشف نادي العين الإماراتي، حقيقة التفاوض مع نظيره الشباب، بشأن التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونفى المسؤول عن التعاقدات بنادي العين، ماجد العويس وفقًا لـ”الرياضية” التفاوض مع كريستيان جوانكا خلال الفترة الماضية.

وأوضح العويس أن جوانكا تم عرضه على النادي عن طريق وسطاء، ولكن لم يتم الدخول في مفاوضات رسمية، احترامًا لرغبات المدير الفني للفريق الذي طلب تدعيم مركزي قلب الدفاع والمحور.

وكان رئيس نادي الشباب، خالد البلطان قد كشف عن تلقيه عرضًا من نادي العين لضم جوانكا، لكنه رفض بعد 5 دقائق نظرًا لتمسك ناديه بخدمات اللاعب الأرجنتيني.

العين الإماراتي يتحدى البلطان في صفقة جوانكا

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161960.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.