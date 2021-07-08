تنفيذ حد الحرابة في أحد الجناة بمحافظة جدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، حُكم القتل حداً في مواطن قَتل موظف بإحدى الشركات في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وذكرت الوزارة أن المواطن فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله أقدم على السطو المسلح على إحدى الشركات وقَتل محاسبها أمير علي –هندي الجنسية- وسلب ما بحوزته من مال وإخفاء جثته.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وأُحيل إلى المحكمة الجزائية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بثبوت إدانته بما نًسب إلى المتهم والحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، حيث تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني اليوم في جدة.