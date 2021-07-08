‏بخبرات وطنية ودولية.. تعيين مجلس جديد لشركة مطارات جدة ‏

أعلنت شركة “مطارات القابضة” تعيين رئيس جديد، وأعضاء مجلس مديري شركة مطارات جدة، التي تشرف على تشغيل وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.
وأوضحت الشركة أن المجلس الجديد، ومدته 3 سنوات، يتميز بتنوع الخبرات والتجارب الموجودة فيه، إذ يضم خبراء سعوديين ودوليين من القطاعين العام والخاص والطيران والمطارات، وهو ما سينعكس إيجاباً على عمل (مطارات جدة)، لتصبح بوابة اقتصادية متنوعة، تعمل وفق أحدث المعايير العالمية.
ويترأس المجلس المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، ويضم في عضويته كلاً من: الدكتور غسان بن أحمد السليمان، والمهندس أيمن بن محمد المديفر، والمهندس بسام بن عبد الرحمن بن غشيان، والمهندس أحمد بن أسامة عرب، والمهندس خالد بن مطلق الهماش، وفرح بنت أحمد إسماعيل، وجون شيلدين، وأنتوني دي منيزس. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن شركة مطارات جدة تُعد إحدى الشركات التابعة لشركة مطارات القابضة، والتي أنشئت ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة، لتتولى مسؤولية تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.