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أخبار محلية > ‏بخبرات وطنية ودولية.. تعيين مجلس جديد لشركة مطارات جدة ‏
08/07/2021   1:38 م

‏بخبرات وطنية ودولية.. تعيين مجلس جديد لشركة مطارات جدة ‏

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أعلنت شركة “مطارات القابضة” تعيين رئيس جديد، وأعضاء ‏مجلس مديري شركة مطارات جدة، التي تشرف على تشغيل ‏وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.‏

وأوضحت الشركة أن المجلس الجديد، ومدته 3 سنوات، يتميز ‏بتنوع الخبرات والتجارب الموجودة فيه، إذ يضم خبراء سعوديين ‏ودوليين من القطاعين العام والخاص والطيران والمطارات، وهو ‏ما سينعكس إيجاباً على عمل (مطارات جدة)، لتصبح بوابة ‏اقتصادية متنوعة، تعمل وفق أحدث المعايير العالمية.‏‎

ويترأس المجلس المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، ‏ويضم في عضويته كلاً من: الدكتور غسان بن أحمد السليمان، والمهندس ‏أيمن بن محمد المديفر، والمهندس بسام بن عبد الرحمن بن ‏غشيان، والمهندس أحمد بن أسامة عرب، والمهندس خالد بن ‏مطلق الهماش، وفرح بنت أحمد إسماعيل، وجون شيلدين، ‏وأنتوني دي منيزس‎. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن شركة مطارات جدة تُعد إحدى الشركات التابعة لشركة ‏مطارات القابضة، والتي أنشئت ضمن برنامج نقل الأصول ‏والتحول المؤسسي لمطارات المملكة، لتتولى مسؤولية تشغيل ‏مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة‎.‎

‏بخبرات وطنية ودولية.. تعيين مجلس جديد لشركة مطارات جدة ‏

أخبار محلية
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