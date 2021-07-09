الكشف عن تكلفة إقامة مباراتي النصر وتراكتور بدوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية، تفاصيل تكلفة مباراتي النصر أمام تراكتور الإيراني ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامتهما على أرض محايدة وفقا لطلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحدد الاتحاد الآسيوي وفقًا لـ” الاقتصادية” تكلفة إقامة المباراتين على أرض محايدة خارج ملاعب المملكة وإيران.
وأوضحت أن تكلفة المباراتين على الملاعب المحايدة ستكون بالكامل على الناديين المستضيفين، أبرزها الإقامة والوجبات من وصولهما إلى بلد الملعب المحايد حتى يوم واحد بعد المباراة أو حتى اليوم المطلوب، الإقامة في فندق خمس نجوم يختلف عن فندق الفريق الضيف وحكام المباراة، ثلاث وجبات في اليوم (بوفيه مفتوح)، ووجبة واحدة خفيفة إضافية ووجبة إضافية أخرى يوم المباراة، ستة لترات على الأقل من الماء للفرد في اليوم، إضافة إلى الثلج والمرطبات في مقر الإقامة، التدريب، تدريب الحكام، والملعب”.
وأشارت إلى أنه يجب تعيين مسؤول يجيد اللغة الإنجليزية وضابط اتصال خلال عملية استقبال المطار والمواصلات والإقامة لجميع مسؤولي المباراة وأعضاء وفد الاتحاد الآسيوي، وتأمين على الأقل ثلاث سيارات تحت تصرف الاتحاد الآسيوي”.